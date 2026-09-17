1,5 milyon TL’ye alınabilecek 8 otomobil… Konfor, sağlamlık, yol tutuş, düşük yakıt tek listede.
Ülkemizde 1,5 milyon lira bandına satılan orta üst birçok otomobil bulunuyor. Sıfır fiyatları çok daha yüksek olsa da ikinci el de temiz otomobil bu rakamlara satın alınabiliyor.
1,5 milyon TL bütçeyle otomobil sahibi olmak isteyenler için piyasada farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler bulunuyor.
Bu fiyat seviyesinde özellikle ikinci el pazarı öne çıkarken, temiz ve bakımlı araçlar dikkat çekiyor.
Konfor, sağlamlık, yol tutuş ve yakıt ekonomisini bir arada arayan sürücüler, satın alma öncesinde aracın geçmişini, bakım durumunu ve kullanım maliyetlerini detaylı şekilde değerlendirebiliyor.