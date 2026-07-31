15.000 TL ile 25.000 TL arasında alınabilecek 10 telefon; Listedeki cihazlar F/P ile öne çıkıyor.
Cep telefonunu değiştirmek ya da yeni telefon almak isteyenler düşük bütçelerle fiyat/performans ürün listesi arıyor. Ekonomim.com okuyucuları için uygun fiyatlı ortalama performanslı olan 10 cep telefonu modelini derledik.
Akıllı telefon pazarında rekabetin hız kesmeden sürdüğü bu dönemde, yirmi bin lira bütçe ayırarak sıfır cihaz sahibi olmak isteyen tüketiciler için alternatifler genişliyor.
Güncel segmentte yerli ve yabancı pek çok üretici; yüksek yenileme hızına sahip ekranlar, güçlü batarya kapasiteleri ve gelişmiş kamera teknolojilerini bu fiyat aralığında buluşturuyor.
Özellikle son dönemde artan donanım çeşitliliği, kullanıcıların bütçesini sarsmadan uzun ömürlü ve akıcı bir teknoloji deneyimi yaşamasına olanak tanıyor.