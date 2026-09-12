1.500.000 TL bütçeye alınabilecek en iyi 10 otomobil! Hem uygun fiyatlı hem verimli

Otomobil almak isteyenler için bütçe kadar yakıt tüketimi, bakım maliyeti ve günlük kullanım verimliliği de önem taşıyor. 1,5 milyon TL sınırında hem ekonomik hem de uzun vadede kullanıcıyı fazla zorlamayan modeller dikkat çekiyor. Uygun fiyatı ve verimli yapısıyla öne çıkan 10 otomobili bir araya getirdik.