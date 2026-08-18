1.500.000 TL ile alınabilecek 8 otomobil; Sorunsuz, premium, modelli otomobiller listede.
1.5 milyon lira bütçesi olanlar için otomobiller arasında yelpaze genişlese de kararsız kalanlar için 8 modeli listeledik.
Otomobil pazarında 1.5 milyon liralık bütçe seçenekleri artırsa da doğru aracı seçmek kafa karışıklığına yol açabiliyor.
Bu bütçe aralığında sorunsuz sürüş, premium his ve yüksek model yılını bir arada sunan 8 öne çıkan otomobili bir araya getirdik.
Sürücülere geniş bir yelpaze sunan listede; yakıt tasarrufu sağlayan hibritler, LPG uyumlu atmosferik motorlar ve yüksek performanslı benzinli seçenekler yer alıyor.