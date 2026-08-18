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1.500.000 TL ile alınabilecek 8 otomobil; Sorunsuz, premium, modelli otomobiller listede.

1.5 milyon lira bütçesi olanlar için otomobiller arasında yelpaze genişlese de kararsız kalanlar için 8 modeli listeledik.

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1.500.000 TL ile alınabilecek 8 otomobil; Sorunsuz, premium, modelli otomobiller listede. - Sayfa 1

Otomobil pazarında 1.5 milyon liralık bütçe seçenekleri artırsa da doğru aracı seçmek kafa karışıklığına yol açabiliyor.

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1.500.000 TL ile alınabilecek 8 otomobil; Sorunsuz, premium, modelli otomobiller listede. - Sayfa 2

Bu bütçe aralığında sorunsuz sürüş, premium his ve yüksek model yılını bir arada sunan 8 öne çıkan otomobili bir araya getirdik.

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1.500.000 TL ile alınabilecek 8 otomobil; Sorunsuz, premium, modelli otomobiller listede. - Sayfa 3

Sürücülere geniş bir yelpaze sunan listede; yakıt tasarrufu sağlayan hibritler, LPG uyumlu atmosferik motorlar ve yüksek performanslı benzinli seçenekler yer alıyor.

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1.500.000 TL ile alınabilecek 8 otomobil; Sorunsuz, premium, modelli otomobiller listede. - Sayfa 4

Üst düzey konfor, geniş iç mekân ve sürüş keyfini ön planda tutan modeller, ikinci el piyasasında prestij ve güvenilirliği bir arada arayanlara hitap ediyor.

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