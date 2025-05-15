16 Mayıs 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘Aile: Güven, Sadakat Ve Merhamet Yuvası”

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz,

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

“Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûnet yeri kıldı…” buyurarak ailenin esenlik kaynağı olduğunu haber vermektedir.

Huzurlu bir aile ortamının sağlanmasında ise anne de baba da önemlidir. Çocuklar, annenin şefkat ve merhametine ihtiyaç duyduğu kadar babanın da otoritesine ve disiplinine muhtaçtır. Dolayısıyla çocukları eğitme ve terbiye etme, iyi bir insan olarak yetiştirme sorumluluğu; sadece bakıcılara, okullara, televizyonlara, tabletlere ve bilgisayarlara bırakılmamalıdır. Zira şefkat ve merhameti anne ve babasında bulamayan çocuklar; güven, sevgi ve muhabbeti başka yerlerde aramakta, bu da onların fıtratlarının bozulmasına sebep olmaktadır.