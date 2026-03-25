16 milyonu ilgilendiren kritik harita; Sel riskinin en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü yapay zeka destekli hazırladığı çalışmada İstanbul’da sel riskinin en yüksek ve düşük olduğu ilçeleri sıraladı.
Sürekli deprem tehdidiyle gündemde olan ve uzmanların üzerinde görüş bildirdiği İstanbul için sel riski haritası yayımlandı. İTÜ ile AKOM’un işbirliğiyle hazırlanan “İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması” isimli çalışmada yapay zeka desteği alındı.
Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı bir karar destek algoritmasıyla ve tehlike, maruziyet, kırılganlık unsurlarıyla birlikte ele alınarak değerlendirildi.
Projenin yürütücüsü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, Avrupa Yakası’nda Silivri, Çatalca ve Sarıyer'in bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası’nda Şile’de sel riskinin görece daha az olduğunu aktardı.