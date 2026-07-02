162 KYK yurdu kapılarını açıyor! Tatil yapmak isteyen ücretsiz konaklayabilecek. Başvurular başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Seyahatsever" projesi çerçevesinde yaz döneminde 81 ildeki 162 KYK yurdu gençlere ücretsiz konaklama imkânı sunacak. Başvurular başladı.
Yaz tatilini farklı şehirleri keşfederek geçirmek isteyen gençler adına ücretsiz konaklama dönemi başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Seyahatsever" projesi kapsamında 2026 Temmuz-Ağustos döneminde 81 ilde bulunan 162 KYK yurdunun gençlerin kullanımına açıldığını duyurdu. Projeden yararlanmak isteyenler, gitmek istedikleri şehirdeki elverişli yurtlara ücretsiz konaklama başvurusu yapabilecek.
1. Beş Ocak Yurt Müdürlüğü - Adana / Sarıçam
2. Kut-ül Amare Yurt Müdürlüğü - Adana / Sarıçam
3. Safvan Bin Muattal Yurdu - Adiyaman / Merkez
4. Veysel Karani Yurdu - Adiyaman / Merkez
5. Safiye Sultan Yurt Müdürlüğü - Afyonkarahisar / Merkez
6. Tınaztepe Yurt Müdürlüğü - Afyonkarahisar / Merkez