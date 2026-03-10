17 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de bayram öncesi dev indirimler başlıyor
17 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de bayram öncesi dev indirimler başlıyor
17 Mart Salı itibarıyla BİM’de indirimler başlıyor. Bayram öncesi gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde büyük fırsatlar, her bütçeye uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
BİNZEVİR TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 349 TL
1 | 80
2 | 80
KESTANELİ AKDO
Fiyat: 175 TL
3 | 80
4 | 80
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.