  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 17 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de bayram öncesi dev indirimler başlıyor

17 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de bayram öncesi dev indirimler başlıyor

17 Mart Salı itibarıyla BİM’de indirimler başlıyor. Bayram öncesi gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde büyük fırsatlar, her bütçeye uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

17 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de bayram öncesi dev indirimler başlıyor - Sayfa 1

BİNZEVİR TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 G

Fiyat: 349 TL

1 | 80
17 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de bayram öncesi dev indirimler başlıyor - Sayfa 2
2 | 80
17 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de bayram öncesi dev indirimler başlıyor - Sayfa 3

KESTANELİ AKDO

Fiyat: 175 TL

3 | 80
17 Mart Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’de bayram öncesi dev indirimler başlıyor - Sayfa 4
4 | 80