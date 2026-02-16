  1. Ekonomim
  4. 18 Şubat 2026 Çarşamba BİM’e geliyor: Üçlü yataklı koltukla konfor zirveye taşınıyor!

18 Şubat 2026 Çarşamba günü BİM’de satışa sunulacak üçlü yataklı koltuk, evde hem konforlu oturma hem de rahat uyuma imkanı sunuyor. Ürün, fonksiyonel tasarımıyla yaşam alanlarını daha kullanışlı hale getiriyor.

MONSTER TULPAR T6 V3.3.1 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 77,500 TL

MONSTER ABRA A5 V21.6.3 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 43,900 TL

MONSTER TULPAR TD3 V1.2.2.3 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 59,500 TL

ELEKTRİKLİ BİNİLEBİLİR SCOOTER VALİZ SE3S

Fiyat: 25,500 TL

