18 ülkenin en iyi olduğu alanlar açıklandı! Türkiye bu alanda liderliği kimseye bırakmadı

Dünya Bankası, IMF, UNWTO, FAO, OECD, UNESCO, Global Innovation Index ve Statista verileriyle hazırlanan kapsamlı analiz, 18 ülkenin küresel ölçekte en güçlü olduğu alanları ortaya koydu. Raporda Türkiye, öne çıktığı başlıkta zirveyi kimseye bırakmadı. Uluslararası kuruluşların güncel verilerine dayanarak hazırlanan değerlendirmede, ülkelerin ekonomik güçten turizme, tarımdan inovasyona kadar en başarılı oldukları alanlar tek tek sıralandı; Türkiye ise lider olduğu kategoriyle küresel listede dikkatleri üzerine çekti.