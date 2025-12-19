18 ülkenin en iyi olduğu alanlar açıklandı! Türkiye bu alanda liderliği kimseye bırakmadı
World Bank, IMF, UNWTO, FAO, OECD, Global Innovation Index, UNESCO ve Statista verilerine göre ülkelerin en başarılı olduğu alanlar açıklandı. Bakın Türkiye hangi alanda birinciliği kimseye bırakmamış.
Dünya Bankası, IMF, UNWTO, FAO, OECD, UNESCO, Global Innovation Index ve Statista verileriyle hazırlanan kapsamlı analiz, 18 ülkenin küresel ölçekte en güçlü olduğu alanları ortaya koydu. Raporda Türkiye, öne çıktığı başlıkta zirveyi kimseye bırakmadı. Uluslararası kuruluşların güncel verilerine dayanarak hazırlanan değerlendirmede, ülkelerin ekonomik güçten turizme, tarımdan inovasyona kadar en başarılı oldukları alanlar tek tek sıralandı; Türkiye ise lider olduğu kategoriyle küresel listede dikkatleri üzerine çekti.