180 – 300 bin sıralama aralığında yazılabilecek mantıklı 10 bölüm. Gençlerin tercihi değişiyor.

180.000 – 300.000 SIRALAMAYLA SEÇİLEBİLECEK 10 BÖLÜM

Eğitim Danışmanı ve Sınav Uzmanı olan İsmail Koç ise söz konusu sıralama aralığında adayların seçebileceği bazı sayısal bölümleri şöyle sıraladı: