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  4. 180 – 300 bin sıralama aralığında yazılabilecek mantıklı 10 bölüm. Gençlerin tercihi değişiyor.

180 – 300 bin sıralama aralığında yazılabilecek mantıklı 10 bölüm. Gençlerin tercihi değişiyor.

YKS sınavında elde ettiği başarıyla 180 – 300 bin arası sıralama yakalayan öğrenciler için Eğitim Danışmanı İsmail Koç, yazılabilecek 10 sayısal bölümü açıklamalarıyla sıraladı.

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180 – 300 bin sıralama aralığında yazılabilecek mantıklı 10 bölüm. Gençlerin tercihi değişiyor. - Sayfa 1

Yükseköğretim tercih döneminde orta sıralarda başarı elde eden adaylar için istihdam olanakları, sektörün geleceği ve kişisel ilgi alanları ön plana çıkıyor.

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180 – 300 bin sıralama aralığında yazılabilecek mantıklı 10 bölüm. Gençlerin tercihi değişiyor. - Sayfa 2

Uzmanlar, yalnızca puan ve sıralamaya odaklanmak yerine mezuniyet sonrası kariyer fırsatları, uygulamalı eğitim imkanları ve değişen iş gücü ihtiyaçlarını birlikte değerlendirmenin daha sağlıklı tercih yapılmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

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180 – 300 bin sıralama aralığında yazılabilecek mantıklı 10 bölüm. Gençlerin tercihi değişiyor. - Sayfa 3

180.000 – 300.000 SIRALAMAYLA SEÇİLEBİLECEK 10 BÖLÜM

Eğitim Danışmanı ve Sınav Uzmanı olan İsmail Koç ise söz konusu sıralama aralığında adayların seçebileceği bazı sayısal bölümleri şöyle sıraladı:

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180 – 300 bin sıralama aralığında yazılabilecek mantıklı 10 bölüm. Gençlerin tercihi değişiyor. - Sayfa 4

Endüstri Mühendisliği
Üretim, planlama, lojistik ve yönetim alanlarında çalışma fırsatı sunar.

Analitik düşünmeyi seven öğrenciler için değerlendirilebilir.

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