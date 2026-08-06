180 – 300 bin sıralama aralığında yazılabilecek mantıklı 10 bölüm. Gençlerin tercihi değişiyor.
YKS sınavında elde ettiği başarıyla 180 – 300 bin arası sıralama yakalayan öğrenciler için Eğitim Danışmanı İsmail Koç, yazılabilecek 10 sayısal bölümü açıklamalarıyla sıraladı.
Yükseköğretim tercih döneminde orta sıralarda başarı elde eden adaylar için istihdam olanakları, sektörün geleceği ve kişisel ilgi alanları ön plana çıkıyor.
Uzmanlar, yalnızca puan ve sıralamaya odaklanmak yerine mezuniyet sonrası kariyer fırsatları, uygulamalı eğitim imkanları ve değişen iş gücü ihtiyaçlarını birlikte değerlendirmenin daha sağlıklı tercih yapılmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.
180.000 – 300.000 SIRALAMAYLA SEÇİLEBİLECEK 10 BÖLÜM
Eğitim Danışmanı ve Sınav Uzmanı olan İsmail Koç ise söz konusu sıralama aralığında adayların seçebileceği bazı sayısal bölümleri şöyle sıraladı: