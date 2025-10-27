180 güne kadar çıkıyor... Türklere vize derdi yok! İşte vizesiz gidilebilen 79 ülke

Dünyada vize olmadan seyahat olanağı tanıyan ülkelerin sayısı her geçen sene yükseliyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu malikleri de bu getiriden faydalanarak 50’den fazla ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Kısa süreli konaklama fırsatı sunan bu ülkeler arasında Arnavutluk, Japonya, Katar, Brezilya ve Gürcistan gibi çeşitli coğrafyalardan destinasyonlar ön plana çıkıyor. İşte Türklerin vize derdinin olmadığı 79 ülke: