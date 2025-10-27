180 güne kadar çıkıyor... Türklere vize derdi yok! İşte vizesiz gidilebilen 79 ülke
Türk vatandaşları, sadece pasaportları sayesinde dünyanın çeşitli yerlerindeki 50’den fazla ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Balkanlar’dan Asya’ya, Afrika’dan Güney Amerika’ya açılan geniş rota opsiyonları, son senelerde yurt dışı seyahat planlarını kolaylaştırıyor.
Dünyada vize olmadan seyahat olanağı tanıyan ülkelerin sayısı her geçen sene yükseliyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu malikleri de bu getiriden faydalanarak 50’den fazla ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Kısa süreli konaklama fırsatı sunan bu ülkeler arasında Arnavutluk, Japonya, Katar, Brezilya ve Gürcistan gibi çeşitli coğrafyalardan destinasyonlar ön plana çıkıyor. İşte Türklerin vize derdinin olmadığı 79 ülke:
1. Andorra, Avrupa, Vizesiz (Doğrudan seyahat imkânı bulunmadığından İspanya ya da Fransa üzerinden gidilmesi gerekir.) 90 Gün