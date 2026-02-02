19.480.880.000 TL'lik bütçeyle tüm üniversiteleri solladı! İşte üniversitelerin 2026 yılı bütçeleri

19 milyar 480 milyon 880 bin TL’lik bütçesiyle tüm üniversiteleri geride bırakan Ankara Üniversitesi ilk sıraya yerleşirken, 2026 yılı ödenek dağılımı İstanbul ve Hacettepe’nin hemen ardından Anadolu’daki birçok üniversitenin de dikkat çekici paylar aldığını ortaya koydu.