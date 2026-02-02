19.480.880.000 TL'lik bütçeyle tüm üniversiteleri solladı! İşte üniversitelerin 2026 yılı bütçeleri
Üniversitelere, devlet kasasından verilen bütçeler belli oldu. Buna göre zirvede Ankara Üniversitesi yer aldı. Onu İstanbul ve Hacettepe Üniversitesi izledi. Listede sürpriz olarak Anadolu'daki üniversiteler değerlendirildi. Pek çok kuruma dişe dokunur bütçeler verilmesi gündemde geniş çaplı yer buldu.
19 milyar 480 milyon 880 bin TL’lik bütçesiyle tüm üniversiteleri geride bırakan Ankara Üniversitesi ilk sıraya yerleşirken, 2026 yılı ödenek dağılımı İstanbul ve Hacettepe’nin hemen ardından Anadolu’daki birçok üniversitenin de dikkat çekici paylar aldığını ortaya koydu.
