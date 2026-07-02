197 ülkeyi tek tek inceledi! En güçlü pasaportları açıkladı. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Dünyanın en güçlü pasaportlarını ortaya koyan 2026 Küresel Pasaport Endeksi paylaşıldı. Global Citizen Solutions tarafından derlenen raporda, ülkeler vizesiz seyahat imkânının yanı sıra hareketlilik, yatırım fırsatları ve yaşam kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirildi. Türkiye, 197 ülke arasında 96. sıraya yerleşirken, listenin zirvesinde İsveç bulunurken son sırada ise Afganistan yer aldı.