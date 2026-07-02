197 ülkeyi tek tek inceledi! En güçlü pasaportları açıkladı. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Global Citizen Solutions’ın 2026 Küresel Pasaport Endeksi belli oldu. 197 ülkenin ele alındığı derlemede Türkiye 96. sırada yer bulurken, Türk pasaportu 72 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunuyor.
Dünyanın en güçlü pasaportlarını ortaya koyan 2026 Küresel Pasaport Endeksi paylaşıldı. Global Citizen Solutions tarafından derlenen raporda, ülkeler vizesiz seyahat imkânının yanı sıra hareketlilik, yatırım fırsatları ve yaşam kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirildi. Türkiye, 197 ülke arasında 96. sıraya yerleşirken, listenin zirvesinde İsveç bulunurken son sırada ise Afganistan yer aldı.