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  4. 2 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

2 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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2 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.386,43 

Satış: 4.390,63 

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 7,018.29 

Satış: 7,178.69 

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2 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı 

Alış: 13,992.72 

Satış: 14,357.37 

Cumhuriyet altın fiyatı 

Alış: 29,079.00 

Satış: 29,518.00 

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2 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı 

Alış: 70,182.91 

Satış: 71,786.87 

Ata altın fiyatı 

Alış: 28,950.45 

Satış: 29,680.69 

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2 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 28,073.16 

Satış: 28,626.93 

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 4,000.43 

Satış: 4,004.26 

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