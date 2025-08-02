2 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Ağustos) ne kadar oldu? 2 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Ağustos Cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.386,43
Satış: 4.390,63
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 7,018.29
Satış: 7,178.69
1 | 6
Yarım altın fiyatı
Alış: 13,992.72
Satış: 14,357.37
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 29,079.00
Satış: 29,518.00
2 | 6
Gremse altın fiyatı
Alış: 70,182.91
Satış: 71,786.87
Ata altın fiyatı
Alış: 28,950.45
Satış: 29,680.69
3 | 6