2. elde Temmuz ayı satışlarını altüst eden 10 model açıklandı; Avrupalı dev 97.562 satışla zirvede
Temmuz 2026 ikinci el otomobil satış verileri açıklandı. Zirvede görmeye alışık olduğumuz Toyota ve Honda gibi markalar hayal kırıklığı yaşattı.
İkinci el otomobil piyasasında Temmuz ayına ait veriler açıklandı. Açıklanan rakamlara göre pazarda hareketli günler yaşanırken, en çok tercih edilen 10 model listesinde dengeler değişti.
Sektörde zirvede yer almasına alışılan dev Asyalı üreticiler bu ay beklentilerin altında kaldı. Avrupalı dev üretici ise 97 bin 562 adetlik satış rakamına ulaşarak açık arayla pazarın yeni lideri olmayı başardı.
İKİNCİ EL SATIŞLARIYLA DİKKAT ÇEKEN 10 OTOMOBİL
EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan bilgiye göre Temmuz ayında ikinci elde en çok satışı yapılan otomobiller şöyle: