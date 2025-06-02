2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Haziran) ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Haziran Pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.139,83
Satış: 4.142,85
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,623.72
Satış: 6,773.56
1 | 6
Yarım altın fiyatı
Alış: 13,206.05
Satış: 13,547.12
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 27,467.00
Satış: 27,887.00
2 | 6
Gremse altın fiyatı
Alış: 66,237.25
Satış: 67,735.58
Ata altın fiyatı
Alış: 27,322.86
Satış: 28,005.66
3 | 6