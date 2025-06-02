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  4. 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.139,83

Satış: 4.142,85

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,623.72

Satış: 6,773.56

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2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,206.05

Satış: 13,547.12

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 27,467.00

Satış: 27,887.00

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2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 66,237.25

Satış: 67,735.58

Ata altın fiyatı

Alış: 27,322.86

Satış: 28,005.66

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2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 26,494.90

Satış: 27,011.38

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,775.52

Satış: 3,778.28

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