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  4. 2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Mayıs) ne kadar oldu? 2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Mayıs Cuma altın fiyatları…

2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 4.051,92

Satış: 4.055,96

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,483.07

Satış: 6,631.49

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2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 12,925.61

Satış: 13,262.98

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 26,868.00

Satış: 27,274.00

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2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 64,830.66

Satış: 66,314.88

Ata altın fiyatı

Alış: 26,742.65

Satış: 27,418.26

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2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 25,932.26

Satış: 26,444.83

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,695.35

Satış: 3,699.03

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