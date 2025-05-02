2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Mayıs) ne kadar oldu? 2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Mayıs Cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.051,92
Satış: 4.055,96
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,483.07
Satış: 6,631.49
1 | 6
Yarım altın fiyatı
Alış: 12,925.61
Satış: 13,262.98
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 26,868.00
Satış: 27,274.00
2 | 6
Gremse altın fiyatı
Alış: 64,830.66
Satış: 66,314.88
Ata altın fiyatı
Alış: 26,742.65
Satış: 27,418.26
3 | 6