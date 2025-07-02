2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (2 Temmuz) ne kadar oldu? 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 2 Temmuz Çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.283,08
Satış: 4.287,23
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 6,852.92
Satış: 7,009.62
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Yarım altın fiyatı
Alış: 13,663.01
Satış: 14,019.24
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 28,354.00
Satış: 28,782.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 68,529.22
Satış: 70,096.19
Ata altın fiyatı
Alış: 28,268.30
Satış: 28,981.67
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