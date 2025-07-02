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  4. 2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı 

Alış: 4.283,08

Satış: 4.287,23

Çeyrek altın fiyatı 

Alış: 6,852.92

Satış: 7,009.62

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2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 13,663.01

Satış: 14,019.24

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 28,354.00

Satış: 28,782.00

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2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 68,529.22

Satış: 70,096.19

Ata altın fiyatı

Alış: 28,268.30

Satış: 28,981.67

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2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı 

Alış: 27,411.69

Satış: 27,952.73

22 Ayar Bilezik Gram/TL 

Alış: 3,906.17

Satış: 3,909.95

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