20 alanda başarılı olan otomobil markaları sıralandı; Yol tutuş, sürüş konforu… zirveler şaşırtıyor.

Otomotiv dünyasında öne çıkan farklı kategorilerdeki lider modeller belirlendi. Şanzıman teknolojisinden motor performansına, güvenlik standartlarından yakıt ekonomisine kadar birçok alanda yapılan değerlendirmeler, sürücülerin beklentilerine hitap eden en iddialı araçları ortaya koyuyor.