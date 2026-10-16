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  4. 20 alanda başarılı olan otomobil markaları sıralandı; Yol tutuş, sürüş konforu… zirveler şaşırtıyor.

20 alanda başarılı olan otomobil markaları sıralandı; Yol tutuş, sürüş konforu… zirveler şaşırtıyor.

Otomobil donanımları, motor/mekanik gibi detaylarıyla en iyiler klasmanına giren 20 araç markası listelendi.

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20 alanda başarılı olan otomobil markaları sıralandı; Yol tutuş, sürüş konforu… zirveler şaşırtıyor. - Sayfa 1

Otomotiv dünyasında öne çıkan farklı kategorilerdeki lider modeller belirlendi. Şanzıman teknolojisinden motor performansına, güvenlik standartlarından yakıt ekonomisine kadar birçok alanda yapılan değerlendirmeler, sürücülerin beklentilerine hitap eden en iddialı araçları ortaya koyuyor.

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20 alanda başarılı olan otomobil markaları sıralandı; Yol tutuş, sürüş konforu… zirveler şaşırtıyor. - Sayfa 2

İç mekan kalitesi, sürüş konforu ve fiyat-performans dengesi gibi kriterlerin ele alındığı bu inceleme, araç satın almayı düşünenler için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

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20 alanda başarılı olan otomobil markaları sıralandı; Yol tutuş, sürüş konforu… zirveler şaşırtıyor. - Sayfa 3

OTOMOBİL DÜNYASININ ‘EN’LERİ

İşte 20 farklı kategoride ‘en’ seçilen o markalar ve modelleri:

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20 alanda başarılı olan otomobil markaları sıralandı; Yol tutuş, sürüş konforu… zirveler şaşırtıyor. - Sayfa 4

20.   Fiyat/Performans: Hyundai i20

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