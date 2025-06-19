20 Haziran 2025 Cuma hutbesi konusu yayımlandı ‘‘Her Yaz Yeni Bir Heyecan: Cami, Çocuk Ve Kur’an”

Her Yaz Yeni Bir Heyecan: Cami, Çocuk Ve Kur’an

Muhterem Müslümanlar!

Bir eğitim öğretim yılı daha sona erdi. Milyonlarca çocuğumuz bu seneki eğitimlerini bugün itibariyle tamamlayıp yaz tatiline girecekler inşallah. Yaz ayları, çocuklarımız ve gençlerimiz için sadece dinlenme zamanı değil; aynı zamanda hayatlarını şekillendirecek önemli tercihler ve sınavların yapıldığı kritik bir dönemdir. Yüce Rabbim, yavrularımızı hem dünya hem de ahiret sınavlarında başarılı eylesin. Onların bugünlere gelmesine vesile olan anne ve babalardan, öğretmenlerden ve emeği geçen herkesten razı olsun.