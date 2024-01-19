ŞOK market 20 Ocak 2024 indirim kataloğu yayımlandı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK market 20 Ocak cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market cumartesi indirimine hazır olun. Türkiye'nin dev market zincirlerinden biri olan ŞOK market 20 Ocak 2024 cumartesi günü birbirinden uygun aktüel ürünler ile sizlerle buluşuyor. ŞOK market cumartesi ürünlerinin fiyatları ne kadar? İşte, 20 Ocak 2024 ŞOK market aktüel ürünleri…
KOCHLER Elektrikli Yemek Isıtıcı Sefer Tası 479 TL,
Petcom 3 Katlı Beslenme Kutusu 119 TL,
Epson Ecotank L3250 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 4.599 TL,
Everest W23 Siyah Akıllı Bileklik 299 TL
Everest Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL,
Güzellik Kovalı Blok Seti 179 TL,
Ahşap Satranç Takımı 149 TL,
Niloya Bebek ve Tospik 349 TL,
Kurmalı Araba ve Pist Seti 69,95 TL,
Paket Oyun Hamuru Seti 29,95 TL,
Sök-Tak Karma Araçlar 49,95 TL
Mikado Wireless Şarj RGB Işıklı Speaker 499 TL,
Mikado Cube Led Işıklı Speaker Hoparlör 399 TL,
S-Link 15W 3 in 1 Magsafe Kablosuz Şarj Cihazı 599 TL,
Gokidy İtfaiye Kovalı Blok Seti 179 TL,
Doktor Seti 79,95 TL,
Bisikletli Bebek ve Pet Arkadaşları 149 TL,
Manav Kasası Sepeti 249 TL,
Çek-Bırak Spor Arabalar 49,95 TL,
Kurmalı Balık Tutma Oyunu 49,95 TL
SUNNY FHD 43'' Webos Dualled TV 7.399 TL,
SUNNY UHD 55'' Webos Dualled TV 12.299 TL,
PHILIPS XL Airfryer 5.499 TL,
YUI M123 Easy Chef Premium Mikser Siyah/Kırmızı 4.999 TL,
Hoover NDEH9A2TCBEXS-17 9 kg Kurutma Makinesi 16.499 TL,
Hoover H3WS 495TA4-S 9 kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi 10.599 TL,
Altus AL 7103 D 1000 Devir 7 kg Çamaşır Makinesi 9.299 TL,
Altus AL 434 P 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 8.999 TL,
Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 25.999 TL