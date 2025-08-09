20 yaşında kendi ülkesini kurdu! Bayrağı, anayasası, pasaportu ve 400 vatandaşı var
İngiliz tasarımcı Daniel Jackson, Roblox’tan esinlenerek Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki tartışmalı toprakta kendi ülkesini kurdu. Daniel Jackson bir anayasa yazdı, ülkesinin bayrağını ve pasaportunu tasarladı. Daniel Jackson yapılan başvurulardan 400'ünün vatandaşlığını onayladı. Ancak Jackson 2023’te gözaltına alındı ve Hırvatistan’a ömür boyu giriş yasağı aldı.
İngiliz vatandaşı 20 yaşındaki dijital tasarımcı Daniel Jackson, Roblox’ta sanal dünya kurma deneyiminden esinlenerek Hırvatistan ile Sırbistan arasında sahipsiz bir arazi üzerinde kendi ilan ettiği bir ülke kurdu.
'Verdis Özgür Cumhuriyeti' adını verdiği mikro devlet, Tuna Nehri kıyısında 'Pocket Three' olarak bilinen ve iki ülke arasında resmi olarak sahiplenilmeyen yaklaşık 0,5 kilometrekarelik bir ormanlık alanda bulunuyor.
Jackson, bu fikrin 14 yaşındayken aklına geldiğini ve önce birkaç arkadaşıyla küçük bir deney olarak başladığını anlattı. Verdis’in bağımsızlığını Mayıs 2019’da ilan eden Jackson, 18 yaşına geldiğinde yasa taslakları hazırlayarak ve bayrak tasarlayarak resmi yönetim sürecini başlattı. O tarihten bu yana ülkenin bayrağı, para birimi, pasaportu ve bakanlar kurulu gibi sembolik yapıları oluşturuldu, yaklaşık 400 kişiye vatandaşlık verildi.
CNBC-e'nin aktardığı bilgilere göre 2023’te Hırvat yetkililer, Jackson ve beraberindekileri bölgeye girmeye çalışırken gözaltına aldı. Jackson sınır dışı edilerek ömür boyu ülkeye girişi yasaklandı. “Bizi ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüler ama nedenini açıklamadılar” diyen gneç adam, “Verdisonline” adlı girişimiyle Sırbistan başta olmak üzere diplomatik tanınma çabalarını sürdürüyor.