20 yaşında kendi ülkesini kurdu! Bayrağı, anayasası, pasaportu ve 400 vatandaşı var

Jackson, bu fikrin 14 yaşındayken aklına geldiğini ve önce birkaç arkadaşıyla küçük bir deney olarak başladığını anlattı. Verdis’in bağımsızlığını Mayıs 2019’da ilan eden Jackson, 18 yaşına geldiğinde yasa taslakları hazırlayarak ve bayrak tasarlayarak resmi yönetim sürecini başlattı. O tarihten bu yana ülkenin bayrağı, para birimi, pasaportu ve bakanlar kurulu gibi sembolik yapıları oluşturuldu, yaklaşık 400 kişiye vatandaşlık verildi.