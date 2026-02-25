2.000.000 TL 120 ay vadeli konut kredisinde geri ödemeler belli oldu! Akbank, Garanti, TEB, ING...

Merkez Bankası’nın faiz artışlarına dur demesinin sonrasında konut kredisi ekosisteminde de hareketlilik sürat kazandı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarına yönelirken, 2 milyon TL tutarında ve 120 ay vadeli kredi için geri ödeme tabloları da kesinleşti. İşte Akbank, Garanti, TEB, ING, Ziraat, Vakıfbank konut kredisi geri ödemeleri ve aylık taksitleri listesi