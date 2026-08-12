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2.000.000 TL altındaki 8 hacthback model; Piyasa durgun ancak kampanyalar dikkat çekiyor

Otomobil sektöründe fiyat rekabeti ve kampanyalar sürerken, Ağustos 2026 itibarıyla liste veya kampanyalı başlangıç fiyatı 2 milyon TL’nin altında kalan 8 hatchback model öne çıkıyor.

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2.000.000 TL altındaki 8 hacthback model; Piyasa durgun ancak kampanyalar dikkat çekiyor - Sayfa 1

Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için fiyat seçenekleri yakından takip edilirken, hatchback modeller de erişilebilir fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Markaların güncel kampanyaları ve başlangıç fiyatları doğrultusunda, Ağustos 2026 itibarıyla 2 milyon TL’nin altında satın alınabilen 8 hatchback modeli bir araya getirdik.

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2.000.000 TL altındaki 8 hacthback model; Piyasa durgun ancak kampanyalar dikkat çekiyor - Sayfa 2

| 1 | Dacia Sandero | liste fiyatı: 1.299.000 TL | kampanya fiyatı: 1.254.000 TL |

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2.000.000 TL altındaki 8 hacthback model; Piyasa durgun ancak kampanyalar dikkat çekiyor - Sayfa 3

| 2 | Kia Picanto | liste fiyatı: 1.435.000 TL | kampanya fiyatı: 1.335.000 TL |

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2.000.000 TL altındaki 8 hacthback model; Piyasa durgun ancak kampanyalar dikkat çekiyor - Sayfa 4

| 3 | Hyundai i20 | liste fiyatı: 1.487.000 TL | kampanya fiyatı: 1.480.000 TL |

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