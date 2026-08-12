2.000.000 TL altındaki 8 hacthback model; Piyasa durgun ancak kampanyalar dikkat çekiyor

Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için fiyat seçenekleri yakından takip edilirken, hatchback modeller de erişilebilir fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Markaların güncel kampanyaları ve başlangıç fiyatları doğrultusunda, Ağustos 2026 itibarıyla 2 milyon TL’nin altında satın alınabilen 8 hatchback modeli bir araya getirdik.