2.000.000 TL altındaki 8 hacthback model; Piyasa durgun ancak kampanyalar dikkat çekiyor
Otomobil sektöründe fiyat rekabeti ve kampanyalar sürerken, Ağustos 2026 itibarıyla liste veya kampanyalı başlangıç fiyatı 2 milyon TL’nin altında kalan 8 hatchback model öne çıkıyor.
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Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için fiyat seçenekleri yakından takip edilirken, hatchback modeller de erişilebilir fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Markaların güncel kampanyaları ve başlangıç fiyatları doğrultusunda, Ağustos 2026 itibarıyla 2 milyon TL’nin altında satın alınabilen 8 hatchback modeli bir araya getirdik.
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