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2.000.000 TL'nin altına düştü; Stoklar eritilecek... İşte en ucuz 15 SUV modeli

SUV tipi otomobil satın almayı amaçlayanlar adına fiyatlar yeni yıla yaklaşırken tekrardan gündemde. 2 milyon TL’nin altında kalan modeller, özellikle stok avantajlarıyla öne çıkıyor.

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2.000.000 TL'nin altına düştü; Stoklar eritilecek... İşte en ucuz 15 SUV modeli - Sayfa 1

Türkiye otomobil ekosisteminde SUV modellere olan ilgi devam ederken, 2 milyon TL’nin altında fiyatla satışa sunulan opsiyonlar dikkat çekiyor. Markaların kampanyaları ve stokları eritmeye yönelik fiyat politikalarıyla birlikte, bütçesini zorlamadan SUV almak isteyenler için 15 model öne çıktı.

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2.000.000 TL'nin altına düştü; Stoklar eritilecek... İşte en ucuz 15 SUV modeli - Sayfa 2

1- Hyundai INSTER – 1.490.000 TL

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2.000.000 TL'nin altına düştü; Stoklar eritilecek... İşte en ucuz 15 SUV modeli - Sayfa 3

2- Hyundai Bayon – 1.625.000 TL

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2.000.000 TL'nin altına düştü; Stoklar eritilecek... İşte en ucuz 15 SUV modeli - Sayfa 4

3- Kia EV2 – 1.649.000 TL

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