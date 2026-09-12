2.000.000 TL'nin altına düştü; Stoklar eritilecek... İşte en ucuz 15 SUV modeli
SUV tipi otomobil satın almayı amaçlayanlar adına fiyatlar yeni yıla yaklaşırken tekrardan gündemde. 2 milyon TL’nin altında kalan modeller, özellikle stok avantajlarıyla öne çıkıyor.
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Türkiye otomobil ekosisteminde SUV modellere olan ilgi devam ederken, 2 milyon TL’nin altında fiyatla satışa sunulan opsiyonlar dikkat çekiyor. Markaların kampanyaları ve stokları eritmeye yönelik fiyat politikalarıyla birlikte, bütçesini zorlamadan SUV almak isteyenler için 15 model öne çıktı.
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