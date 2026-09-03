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  4. 2.000.000 TL’ye alınabilecek 5 SUV. Listeyi gören sıfır otomobil almaktan vazgeçiyor.

2.000.000 TL’ye alınabilecek 5 SUV. Listeyi gören sıfır otomobil almaktan vazgeçiyor.

Otomobil piyasasındaki ciddi durgunluktan nasibini alan birçok model de fiyat gerilemesi yaşanıyor. 2 milyon TL bütçesi olanların ise tercih skalası genişliyor.

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2.000.000 TL’ye alınabilecek 5 SUV. Listeyi gören sıfır otomobil almaktan vazgeçiyor. - Sayfa 1

Otomobil piyasasında yaşanan belirgin durgunluk, araç fiyatlarında geri çekilmeleri beraberinde getirirken alıcılar için yeni fırsatlar sunuyor.

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2.000.000 TL’ye alınabilecek 5 SUV. Listeyi gören sıfır otomobil almaktan vazgeçiyor. - Sayfa 2

Bütçesini 2 milyon TL seviyesinde belirleyen tüketiciler için üst segment ve donanımlı ikinci el alternatifler, sıfır araç alma fikrini ikinci plana atıyor.

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2.000.000 TL’ye alınabilecek 5 SUV. Listeyi gören sıfır otomobil almaktan vazgeçiyor. - Sayfa 3

Genişleyen tercih skalası sayesinde sürücüler, aynı bütçeyle daha yüksek konfor, prestij ve geniş hacim sunan popüler modelleri değerlendirme imkanı buluyor.

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2.000.000 TL’ye alınabilecek 5 SUV. Listeyi gören sıfır otomobil almaktan vazgeçiyor. - Sayfa 4

PİYASASI HIZLI, KONFORLU VE PREMİUM 5 MODEL

İşte 2 milyon lira bütçe ile değerlendirilebilecek 5 SUV:

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