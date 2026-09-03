2.000.000 TL’ye alınabilecek 5 SUV. Listeyi gören sıfır otomobil almaktan vazgeçiyor.
Otomobil piyasasındaki ciddi durgunluktan nasibini alan birçok model de fiyat gerilemesi yaşanıyor. 2 milyon TL bütçesi olanların ise tercih skalası genişliyor.
Otomobil piyasasında yaşanan belirgin durgunluk, araç fiyatlarında geri çekilmeleri beraberinde getirirken alıcılar için yeni fırsatlar sunuyor.
Bütçesini 2 milyon TL seviyesinde belirleyen tüketiciler için üst segment ve donanımlı ikinci el alternatifler, sıfır araç alma fikrini ikinci plana atıyor.
Genişleyen tercih skalası sayesinde sürücüler, aynı bütçeyle daha yüksek konfor, prestij ve geniş hacim sunan popüler modelleri değerlendirme imkanı buluyor.