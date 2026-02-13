2.000.000 TL’ye sıfır SUV… Şubat 2026 otomobil fiyat listeleri güncellendi!
Şubat ayı bitmeden önce birçok otomobil markası cazip kampanyaları duyurdu. İkinci elde binek fiyatına satılan sıfır SUV’lar en çok dikkati çekti.
Şubat 2026 itibarıyla otomobil markaları fiyat listelerini güncellerken, sıfır SUV segmentinde dikkat çeken kampanyalar devreye alındı. Özellikle 2 milyon TL bandında konumlanan modeller, ikinci el binek araç fiyatlarına yaklaşan etiketleriyle tüketicilerin ilgisini çekiyor.
Ay sonu yaklaşırken sunulan avantajlı finansman seçenekleri ve sınırlı süreli indirimler, SUV pazarında hareketliliği artırdı. Uzmanlar, artan talep nedeniyle kampanyaların kısa sürede sona erebileceğine dikkat çekiyor.
SIFIR SUV 2026 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ
Markaların duyurduğu ekonomim.com’da derlenen bilgiye göre SUV segmentinde 2026 Şubat fiyat listesi şöyle: