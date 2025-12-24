2000'den günümüze en çok klinik deney yapan 30 ülke açıkladı; İşte Türkiye'nin listedeki yeri
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileri, 2000 yılından bu yana klinik deney sayısında öne çıkan ülkeleri ortaya koydu. Tıbbi araştırmaların en yoğun yürütüldüğü bu ülkeler, yenilik kapasitesi, güçlü finansman kaynakları ve gelişmiş araştırma altyapılarıyla dikkat çekiyor.
Küresel ölçekte sağlık alanındaki bilimsel yarış hız kesmeden sürerken, Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı veriler, son 25 yılda klinik deney sayısıyla öne çıkan ülkelerin tıbbi araştırmalarda nasıl bir merkez haline geldiğini gözler önüne serdi.
1 | 32