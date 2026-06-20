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  4. 2016 yılındaki 100.000 TL şimdi ne kadar oldu? BTC, ASELS, altın, mevduat, konut…

2016 yılındaki 100.000 TL şimdi ne kadar oldu? BTC, ASELS, altın, mevduat, konut…

Günümüzden yaklaşık 10 yıl önce 100 bin lira parası olan bir kişi bu yatırımını farklı 10 enstrümanda değerlendirseydi ne olurdu hesabını yaptık. İşte detaylar…

2016 yılındaki 100.000 TL şimdi ne kadar oldu? BTC, ASELS, altın, mevduat, konut… - Sayfa 1

Ekonomi dünyasında son on yıllık süreçte yaşanan değişimler, farklı birikim yöntemlerinin performansını gözler önüne serdi.

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2016 yılındaki 100.000 TL şimdi ne kadar oldu? BTC, ASELS, altın, mevduat, konut… - Sayfa 2

Yapılan geriye dönük analizler, geleneksel birikim modellerinden dijital varlıklara ve gayrimenkule kadar pek çok enstrümanın değerini katladığını gösteriyor.

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2016 yılındaki 100.000 TL şimdi ne kadar oldu? BTC, ASELS, altın, mevduat, konut… - Sayfa 3

Bazı alternatiflerin yüz katın üzerinde rekor getiri sağladığı bu dönemde, tasarruflarını doğru stratejilerle yönetenler enflasyon karşısında varlıklarını ciddi ölçüde korumayı başardı.

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2016 yılındaki 100.000 TL şimdi ne kadar oldu? BTC, ASELS, altın, mevduat, konut… - Sayfa 4

10 YIL ÖNCEKİ 100.000 TL NE OLDU?

verilernediyor16 tarafından hazırlanan tabloya göre 10 yıl önce çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilen 100.000 TL’nin getirisi şu şekilde oldu:

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