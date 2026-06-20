2016 yılındaki 100.000 TL şimdi ne kadar oldu? BTC, ASELS, altın, mevduat, konut…
Günümüzden yaklaşık 10 yıl önce 100 bin lira parası olan bir kişi bu yatırımını farklı 10 enstrümanda değerlendirseydi ne olurdu hesabını yaptık. İşte detaylar…
Ekonomi dünyasında son on yıllık süreçte yaşanan değişimler, farklı birikim yöntemlerinin performansını gözler önüne serdi.
Yapılan geriye dönük analizler, geleneksel birikim modellerinden dijital varlıklara ve gayrimenkule kadar pek çok enstrümanın değerini katladığını gösteriyor.
Bazı alternatiflerin yüz katın üzerinde rekor getiri sağladığı bu dönemde, tasarruflarını doğru stratejilerle yönetenler enflasyon karşısında varlıklarını ciddi ölçüde korumayı başardı.