  4. 2024 yılında en çok yatırım alan 9 Türk girişimi: Yabancılar ilk girişime 500 milyar yatırım yaptı

Geçtiğimiz sene yatırımcıların radarına giren 9 Türk girişimi, topladıkları kuvvetli finansmanlarla ön plana çıkmayı başardı

Teknoloji ve inovatif iş modelleriyle dikkat çeken Türk start-up ekosistemi, 2024 yılında mühim yatırımlara sahne oldu. Senenin en çok yatırım alan 9 girişimi, hem büyüme potansiyelleri hem de global rekabet gücüyle öne çıkarak Türkiye’nin girişimcilik sahnesine yeni bir ivme sağladı. İşte 2024 yılında en çok yatırım alan 9 Türk girişimi:

1. Insider (Pazarlama Teknolojisi) - 500 milyon dolar

2. Getir (Teslimat) - 250 milyon dolar

3. Billion to one (Sağlık) - 130 milyon dolar

