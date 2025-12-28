  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 2025 2026 en pahalı bölümlere sahip 10 üniversite; Bu üniversite 1.770.000 TL'yi gördü

2025 2026 en pahalı bölümlere sahip 10 üniversite; Bu üniversite 1.770.000 TL'yi gördü

2025–2026 eğitim öğretim yılı öncesinde vakıf üniversitelerinin ücretleri yeniden gündemde. Türkiye’de en pahalı bölümlere sahip 10 üniversitenin listesinde yıllık ücretler 1 milyon 770 bin TL seviyesine kadar çıktı.

2025 2026 en pahalı bölümlere sahip 10 üniversite; Bu üniversite 1.770.000 TL'yi gördü - Sayfa 1

Diş hekimliği, tıp ve mühendislik programlarının başı çektiği listede Bahçeşehir, Yeditepe, Sabancı ve Koç Üniversitesi gibi kurumlar zirvede yer alırken; bazı bölümlerde yüzde 50 indirimli ücretler dahi yüz binlerce lirayı aşıyor. Açıklanan rakamlar, yükseköğretimde maliyet tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.

1 | 12
2025 2026 en pahalı bölümlere sahip 10 üniversite; Bu üniversite 1.770.000 TL'yi gördü - Sayfa 2

1. Bahçeşehir Üniversitesi: En yüksek 1.770.000 TL (Diş Hekimliği - Ücretli), en düşük 612.500 TL (İngilizce Öğretmenliği - %50 indirimli)

2 | 12
2025 2026 en pahalı bölümlere sahip 10 üniversite; Bu üniversite 1.770.000 TL'yi gördü - Sayfa 3

2. Yeditepe Üniversitesi: En yüksek 1.705.000 TL (Diş Hekimliği - Ücretli), en düşük 495.000 TL (PDR - %50 indirimli)

3 | 12
2025 2026 en pahalı bölümlere sahip 10 üniversite; Bu üniversite 1.770.000 TL'yi gördü - Sayfa 4

3. Sabancı Üniversitesi: En yüksek 1.595.000 TL (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Prog. Ücretli), en düşük 797.500 TL (Yönetim Bilimleri Programları - %50 indirimli)

4 | 12