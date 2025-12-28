2025 2026 en pahalı bölümlere sahip 10 üniversite; Bu üniversite 1.770.000 TL'yi gördü
2025–2026 eğitim öğretim yılı öncesinde vakıf üniversitelerinin ücretleri yeniden gündemde. Türkiye’de en pahalı bölümlere sahip 10 üniversitenin listesinde yıllık ücretler 1 milyon 770 bin TL seviyesine kadar çıktı.
Diş hekimliği, tıp ve mühendislik programlarının başı çektiği listede Bahçeşehir, Yeditepe, Sabancı ve Koç Üniversitesi gibi kurumlar zirvede yer alırken; bazı bölümlerde yüzde 50 indirimli ücretler dahi yüz binlerce lirayı aşıyor. Açıklanan rakamlar, yükseköğretimde maliyet tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.
1. Bahçeşehir Üniversitesi: En yüksek 1.770.000 TL (Diş Hekimliği - Ücretli), en düşük 612.500 TL (İngilizce Öğretmenliği - %50 indirimli)
2. Yeditepe Üniversitesi: En yüksek 1.705.000 TL (Diş Hekimliği - Ücretli), en düşük 495.000 TL (PDR - %50 indirimli)