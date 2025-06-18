2025 askeri güç sıralaması ülke ülke açıklandı! Türkiye'nin yeri dikkat çekti...
Global Fire Power (GFP) verilerine göre, 2025 yılının askeri güç bakımından en iyi ülkeleri açıklandı. Skor skor ülkelerin sıralamaları GFP tarafından duyuruldu.
Donanım, teçhizat, ilişki, nicelik ve nitelik bakımından yapılan araştırmaların sonucunda dünyanın en iyi askeri güçleri 2025 özelinde Global Fire Power tarafından açıklandı. ABD, 1. sıradaki yerini korurken NATO'nun Avrupa'daki en büyük ordusu konumundaki Türkiye ise dosta güven, düşmana korku verdi. İşte GFP verilerine göre 2025 askeri güç sıralamaları:
Kaynak: Global Fire Power
Derleme: Ekonomim.com