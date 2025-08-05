2025 LGS'ye göre en yüksek puanlı 10 Anadolu Lisesi belli oldu! Zirvede üçlü paket

Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği LGS yerleştirme sonuçları nihayet açıklandı. Verilere göre Türkiye'de en yüksek puanlı 10 Anadolu Lisesi ortaya çıktı. Yıllardır zirvede olan üç okul yine zirveyi oluşturdu. İşte 2025 LGS'ye göre en yüksek puanlı 10 Anadolu Lisesi: