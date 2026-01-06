2025 listesi kesinleşti! İşte dünyanın en iyi 50 havayolu şirketi... THY sıralamasını korudu

Skytrax’in yolcu memnuniyetinden hizmet kalitesine kadar onlarca başlığı dikkate alarak hazırladığı 2025 değerlendirmesi açıklandı; dünyanın en iyi havayolu şirketlerinin sıralandığı listede Türk Hava Yolları, geçen yıla kıyasla konumunu koruyarak küresel arenadaki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.