  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 2025 listesi kesinleşti! İşte dünyanın en iyi 50 havayolu şirketi... THY sıralamasını korudu

2025 listesi kesinleşti! İşte dünyanın en iyi 50 havayolu şirketi... THY sıralamasını korudu

Skytrax verilerine göre 2025 yılının en iyi havayolu şirketleri belli oldu. Onlarca kriterin göz önünde bulundurularak hazırlandığı listede Türk Hava Yolları sıralamasını korudu. İşte dünyanın en iyi 50 hava yolu şirketleri

2025 listesi kesinleşti! İşte dünyanın en iyi 50 havayolu şirketi... THY sıralamasını korudu - Sayfa 1

Skytrax’in yolcu memnuniyetinden hizmet kalitesine kadar onlarca başlığı dikkate alarak hazırladığı 2025 değerlendirmesi açıklandı; dünyanın en iyi havayolu şirketlerinin sıralandığı listede Türk Hava Yolları, geçen yıla kıyasla konumunu koruyarak küresel arenadaki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.

1 | 52
2025 listesi kesinleşti! İşte dünyanın en iyi 50 havayolu şirketi... THY sıralamasını korudu - Sayfa 2

1. 🇶🇦 Qatar Airways

2 | 52
2025 listesi kesinleşti! İşte dünyanın en iyi 50 havayolu şirketi... THY sıralamasını korudu - Sayfa 3

2. 🇸🇬 Singapore Airlines

3 | 52
2025 listesi kesinleşti! İşte dünyanın en iyi 50 havayolu şirketi... THY sıralamasını korudu - Sayfa 4

3. 🇭🇰 Cathay Pacific Airways

4 | 52