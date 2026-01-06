2025 listesi kesinleşti! İşte dünyanın en iyi 50 havayolu şirketi... THY sıralamasını korudu
Skytrax verilerine göre 2025 yılının en iyi havayolu şirketleri belli oldu. Onlarca kriterin göz önünde bulundurularak hazırlandığı listede Türk Hava Yolları sıralamasını korudu. İşte dünyanın en iyi 50 hava yolu şirketleri
Skytrax’in yolcu memnuniyetinden hizmet kalitesine kadar onlarca başlığı dikkate alarak hazırladığı 2025 değerlendirmesi açıklandı; dünyanın en iyi havayolu şirketlerinin sıralandığı listede Türk Hava Yolları, geçen yıla kıyasla konumunu koruyarak küresel arenadaki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.
