2025 tahmini AGS 10 bin öğretmen atama branş dağılımı; İlk sıra yine değişmedi

2025 AGS-10 bin öğretmen ataması için hazırlanan tahmini branş dağılımı, eğitim camiasında büyük merak uyandırdı. Geçmiş yıllardaki atama istatistikleri, mevcut öğretmen açığı ve sektörde öne çıkan ihtiyaçlar değerlendirilerek yapay zekâ ile yapılan analizler sonucunda oluşturulan tahmini listede, özellikle öğrenci sayısının hızla arttığı alanlarda kontenjanların yukarı yönlü seyrettiği görülüyor. Atama sürecine ilişkin resmi açıklama beklenirken, ortaya çıkan tablo adaylar için önemli bir ön bilgi niteliği taşıyor.