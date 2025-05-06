2025 Voleybol Milletler Ligi’ne son 30 gün! Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu ve maç takvimi!
2025 Voleybol Milletler Ligi ilk haftası 4 Haziran’da başlıyor. Filenin Sultanları Çin’de ilk hafta maçına 4 Haziran’da çıkacak. Milletler ligi için Filenin Sultanları’nın geniş kadrosu açıklandı. Peki, Geniş kadroda hangi isimler yer alıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? Maçlar saat kaçta olacak? İşte detaylar…
2025 Milletler Ligi geniş kadrosundaki isimler
Pasörler
Buse Ünal
Cansu Özbay
Dilay Özdemir
Elif Şahin
Sıla Çalışkan
Pasör Çaprazları
Alexia Karutasu
Defne Başyolcu
Ebrar Karakurt
Melissa Vargas
Tutku Burcu Yüzgenç
Smaçörler
Hande Baladın
Ayşe Çürük
Derya Cebecioğlu
Ege Melisa Bükmen
İlkin Aydın
Meliha Diken
Saliha Şahin
Yaprak Erkek
Orta Oyuncular
Aslı Kalaç
Ayçin Akyol
Bahar Akbay
Berka Buse Özden
Deniz Uyanık
Sinead Jack-Kisal
Yasemin Güveli
Zehra Güneş
Liberolar
Ayça Aykaç Altıntaş
Eylül Akarçeşme
Gizem Örge
Simge Aköz
2025 Miletler Ligi maç programı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin’de, ikinci haftada 18-21 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da, üçüncü haftada ise 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda’da mücadele edecek.