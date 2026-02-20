2025 yatırım yılı oldu, Türkiye'ye mesken kurdu! İşte en fazla yatırım yapan 10 ülke
2025 senesi Türkiye adına yatırımda büyüme senesi oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) datalarına göre ülkeye gelen global direkt yatırım (UDY) tutarı 13,1 milyar dolara erişti. Söz konusu rakam, 2024 yılıyla karşılaştırıldığında yüzde 12’lik yükseliş manası taşıyor. İşte Türkiye’ye en fazla yatırım yapan 10 ülke…
Global ekonomideki hareketliliğe rağmen yatırımcıların radarından düşmeyen Türkiye, 2025’te sermaye girişinde ivme kazandı. Sanayiden finans sektörüne kadar pek çok sektörde “mesken” tutan yabancı yatırımcılar, ülkeye totalde 13,1 milyar dolarlık doğrudan yatırım taşıdı. İşte Türkiye’ye en fazla yatırım yapan 10 ülke…
