2025 yatırım yılı oldu, Türkiye'ye mesken kurdu! İşte en fazla yatırım yapan 10 ülke

Global ekonomideki hareketliliğe rağmen yatırımcıların radarından düşmeyen Türkiye, 2025’te sermaye girişinde ivme kazandı. Sanayiden finans sektörüne kadar pek çok sektörde “mesken” tutan yabancı yatırımcılar, ülkeye totalde 13,1 milyar dolarlık doğrudan yatırım taşıdı. İşte Türkiye’ye en fazla yatırım yapan 10 ülke…