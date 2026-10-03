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  4. 2025 yılında dünyanın en iyileri seçilen hakemler açıklandı ; Zirvedeki isim Türkiye’de sevilmiyor.

2025 yılında dünyanın en iyileri seçilen hakemler açıklandı ; Zirvedeki isim Türkiye’de sevilmiyor.

Yönettikleri birçok kritik mücadeleyle tanınan FIFA kokartlı hakemler arasında en iyileri IFFHS açıkladı.

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2025 yılında dünyanın en iyileri seçilen hakemler açıklandı ; Zirvedeki isim Türkiye’de sevilmiyor. - Sayfa 1

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılının en başarılı hakemlerini duyurdu.

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2025 yılında dünyanın en iyileri seçilen hakemler açıklandı ; Zirvedeki isim Türkiye’de sevilmiyor. - Sayfa 2

Dünyanın zirvesinde yer alan Fransız hakem, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran isim oldu. Listede Türk hakem yer almazken, açıklanan sıralamalar futbol gündemindeki yerini koruyor.

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2025 yılında dünyanın en iyileri seçilen hakemler açıklandı ; Zirvedeki isim Türkiye’de sevilmiyor. - Sayfa 3

Ayrıca zirvedeki isim Hollanda-Türkiye karşılaşmasında kırmızı kart beklenen pozisyonu es geçtiği için tartışmaların odağı olmuştu.

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2025 yılında dünyanın en iyileri seçilen hakemler açıklandı ; Zirvedeki isim Türkiye’de sevilmiyor. - Sayfa 4

ZİRVEDE FRANSIZ İSİM VAR

IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) tarafından hazırlanan verilere göre dünyanın en iyi hakemleri ve aldıkları puanlar:

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