2025 yılında dünyanın en iyileri seçilen hakemler açıklandı ; Zirvedeki isim Türkiye’de sevilmiyor.
Yönettikleri birçok kritik mücadeleyle tanınan FIFA kokartlı hakemler arasında en iyileri IFFHS açıkladı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılının en başarılı hakemlerini duyurdu.
Dünyanın zirvesinde yer alan Fransız hakem, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran isim oldu. Listede Türk hakem yer almazken, açıklanan sıralamalar futbol gündemindeki yerini koruyor.
Ayrıca zirvedeki isim Hollanda-Türkiye karşılaşmasında kırmızı kart beklenen pozisyonu es geçtiği için tartışmaların odağı olmuştu.