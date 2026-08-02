2025 yılında en çok satan 10 otomobil; Zirve belli. Toyota’ya ABD’li rakipleri diş gösterdi.
Başta Türkiye olmak üzere dünya genelindeki başarılı satışlarıyla adından söz ettiren Toyota’ya 2025 yılında ABD’li markalar adeta dişli rakip oldu.
Küresel otomotiv pazarında rekabet kızışırken, SUV modellerin yükselişi satış rakamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Açıklanan son verilere göre dünya genelinde en çok satan araçlar listesinin zirvesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
2025 YILINDA EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL
Focus2Move & Statista’nın verilerine göre 2025 yılında 1 milyon barajını aşmayı başaran listenin liderini ABD’li elektrikli otomobil devi yakın satış adetleriyle takip ediyor.