2025 yılının en iyi 100 Tıp Fakültesi açıklandı: Türkiye'den listeye giren okullar belli oldu
Times Higher Education tarafından 2025 yılının en iyi tıp fakülteleri açıklandı. Listeye İngiltere ve ABD'de bulunan üniversiteler damga vururken Türkiye'den ilk 100 arasında herhangi bir üniversite yer almadı.
En zor üniversite bölümleri arasında ilk sırada gösterilen Tıp Fakültesi, 6 yıllık bir eğitimin ardından staj ve zorunlu görev gibi adımların da bulunduğu bir bölümdür. Eğitim kalitesi öğrencilerin meslek hayatlarındaki başarısını da doğrudan etkiler. Üniversite başarı puanları ve sıralamaları konusunda ciddi araştırmalar yapan THE, 2025 yılının en iyi 100 tıp fakültesini listeledi: