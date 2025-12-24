2025 yılının en sorunsuz markaları açıklandı; Alman, ABD’li İsveçli de listede
Sorunsuz olduğu için tercih edilen markalar 2025 yılında listelendi. Japonlar’ın domine ettiği listeye ABD’li de girdi.
Sonlarına gelinen 2025 yılında sorunsuz olarak listelenen otomobiller belli oldu. Consumer Reports, 2025 yılına yönelik en az sorun çıkaran otomobilleri belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma yayımladı.
Çalışmada, 5–10 yaş aralığındaki 300 binden fazla aracın bakım kayıtları, arıza geçmişleri ve kullanıcı geri bildirimleri incelendi. Elde edilen veriler doğrultusunda, uzun vadede daha az arıza veren ve sahiplerine daha düşük bakım maliyeti çıkaran modeller ön plana çıktı.