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  4. 2025’in en iyi havayolu şirketleri açıklandı ; Qatar Airways ve THY’den şaşırtan sıralama

2025’in en iyi havayolu şirketleri açıklandı ; Qatar Airways ve THY’den şaşırtan sıralama

Dünyanın en iyi havayolu şirketlerinin derlendiği listede Qatar Airways zirveye otururken THY de ilk 10’da yer aldı.

2025’in en iyi havayolu şirketleri açıklandı ; Qatar Airways ve THY’den şaşırtan sıralama - Sayfa 1

Havacılık sektörünün prestijli değerlendirmelerinden biri olan “Dünyanın En İyi Havayolları” listesi 2025 yılı için açıklandı.

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2025’in en iyi havayolu şirketleri açıklandı ; Qatar Airways ve THY’den şaşırtan sıralama - Sayfa 2

Listenin zirvesinde Qatar Airways yer aldı. Onu Singapore Airlines ve Cathay Pacific izledi. Türkiye’den ise Türk Hava Yolları (THY), 6. sıraya yerleşerek önemli bir başarıya imza attı.

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2025’in en iyi havayolu şirketleri açıklandı ; Qatar Airways ve THY’den şaşırtan sıralama - Sayfa 3

LİSTE YILDIZLAR KARMASI GİBİ

THY, sunduğu hizmet kalitesi, geniş uçuş ağı ve müşteri memnuniyetiyle küresel ölçekteki yerini sağlamlaştırdı.

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2025’in en iyi havayolu şirketleri açıklandı ; Qatar Airways ve THY’den şaşırtan sıralama - Sayfa 4

İlk 20’de yer alan diğer dikkat çekici markalar arasında Emirates, ANA, Air France ve British Airways bulunuyor. Liste, yolcu deneyimi ve hizmet kalitesine göre belirlendi.

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