2025’in en iyi havayolu şirketleri açıklandı ; Qatar Airways ve THY’den şaşırtan sıralama
Dünyanın en iyi havayolu şirketlerinin derlendiği listede Qatar Airways zirveye otururken THY de ilk 10’da yer aldı.
Havacılık sektörünün prestijli değerlendirmelerinden biri olan “Dünyanın En İyi Havayolları” listesi 2025 yılı için açıklandı.
Listenin zirvesinde Qatar Airways yer aldı. Onu Singapore Airlines ve Cathay Pacific izledi. Türkiye’den ise Türk Hava Yolları (THY), 6. sıraya yerleşerek önemli bir başarıya imza attı.
LİSTE YILDIZLAR KARMASI GİBİ
THY, sunduğu hizmet kalitesi, geniş uçuş ağı ve müşteri memnuniyetiyle küresel ölçekteki yerini sağlamlaştırdı.