2025'in final skoru belli oldu! İşte dünyanın en güçlü ordusuna sahip 12 ülkesi
2025 senesine dair askeri güç dengeleri kesinlik kasandı. GlobalFirePower verilerine göre çok sayıda şart üzerinden gerçekleştirilen değerlendirmeyle dünyanın en güçlü ordularına sahip 12 ülke belli oldu.
Global askeri kuvvet sıralamalarında referans gösterilen GlobalFirePower, 2025 senesinin kapanış datalarını gün yüzüne çıkardı. Personel sayısından savunma bütçesine, teknolojik kapasiteden lojistik güce kadar pek çok başlık altında hesaplanan “Güç Endeksi” puanlarıyla ülkeler sıralanırken, 2025’in en güçlü 12 ordusu da bu final skorlarıyla netlik kazandı. 2026’ya ait güncellenmiş liste ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.