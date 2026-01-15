2025'in final skoru belli oldu! İşte dünyanın en güçlü ordusuna sahip 12 ülkesi

Global askeri kuvvet sıralamalarında referans gösterilen GlobalFirePower, 2025 senesinin kapanış datalarını gün yüzüne çıkardı. Personel sayısından savunma bütçesine, teknolojik kapasiteden lojistik güce kadar pek çok başlık altında hesaplanan “Güç Endeksi” puanlarıyla ülkeler sıralanırken, 2025’in en güçlü 12 ordusu da bu final skorlarıyla netlik kazandı. 2026’ya ait güncellenmiş liste ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.