2025'in son sıralaması ortaya çıktı! İşte dünyanın en güçlü 79 hava kuvveti
2025 Küresel Hava Gücü Sıralaması açıklandı; rekor savunma harcamaları, yapay zekâ ve hipersonik teknolojilerle şekillenen yeni dönemde dengeler değişti. Hindistan’ın Çin’i geride bırakması, Asya semalarında güç haritasını yeniden çizdi.
CEOWORLD dergisi, Chief Economists, UGGP News ve CEO Policy Institute iş birliğiyle hazırlanan 2025 Küresel Hava Gücü Sıralaması, hava üstünlüğünün artık gizlilik, yapay zekâ ve yüksek hız ekseninde belirlendiğini ortaya koyarken, küresel savunma yarışında dikkat çekici bir güç kaymasını da gözler önüne serdi.
1 | 81