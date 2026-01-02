2026 listesi güncellendi! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 78 ülke
Vize başvurusu, randevu stresi ve ilave giderler olmadan yurt dışına gitmeyi arzulayan Türk vatandaşları adına vizesiz seyahat rotaları öne çıkıyor. Bordo pasaportla gidilebilen ülkeler, hem ekonomik hem de pratik opsiyonlar sunarak gezginlerin ilgisini çekiyor.
Yurt dışı planı yapan pek çok kişi için en büyük engellerin başında vize aşaması geliyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti bordo pasaportu sahipleri, vize ihtiyacı duymadan seyahat edebilecekleri çok sayıda ülkeyle bu engeli aşabiliyor. Doğal güzellikleri, köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çeken bu destinasyonlar, son yıllarda Türk gezginlerin en çok tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.