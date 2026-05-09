2026 Ocak-Nisan döneminde en çok satan 10 SUV; 10.000 barajını sadece o marka aştı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) datalarına göre Türkiye’de SUV segmentine olan alaka 2026 yılının ilk aylarında da hız kesmedi. Ocak–Nisan döneminde en çok tercih edilen SUV modelleri listesi değişirken, markaların toplam satış performansı da sektörün yeni liderlerini ortaya koydu. Özellikle tek bir markanın 10 bin adetlik satış eşiğini aşması, pazardaki hakimiyet yarışının artık yalnızca model bazında değil marka gücü üzerinden şekillendiğini gösterdi.