2026 yılında dünyada en çok satan 10 araba açıklandı; Ne Volkswagen ne BYD... İşte zirve
2026 senesinde dünya çapında en çok otomobil satan markalar belli oldu. Toyota ilk sıradaki yerini muhafaza ederken, Volkswagen ve BYD gibi kuvvetli rakiplerini ardından bırakarak liderliğini sürdürüyor.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Otomotiv ekosisteminde global rekabet sürat kesmeden devam ederken, 2026 yılının en çok satan otomobil markaları da şekillendi. Toyota, 11 milyonun üzerindeki küresel satış beklentisiyle listenin zirvesinde yer alırken, Volkswagen ve Hyundai-Kia grubu da onu takip eden markalar arasında öne çıktı.
1 | 12