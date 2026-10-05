2026 yılında dünyada en çok satan 10 araba açıklandı; Ne Volkswagen ne BYD... İşte zirve

Otomotiv ekosisteminde global rekabet sürat kesmeden devam ederken, 2026 yılının en çok satan otomobil markaları da şekillendi. Toyota, 11 milyonun üzerindeki küresel satış beklentisiyle listenin zirvesinde yer alırken, Volkswagen ve Hyundai-Kia grubu da onu takip eden markalar arasında öne çıktı.