2026 yılında dünyanın en güçlü 40 şehri açıklandı! İstanbul bakın listeye kaçıncı sıradan girdi
Küresel Güç Şehirleri Endeksi 2026 neticeleri belli oldu. Ekonomi, Ar-Ge kapasitesi, kültürel farkındalık, yaşanabilirlik, çevre ve erişilebilirlik kriterleriyle derlenen listede dünyanın en güçlü 40 şehri sıralandı. İstanbul’un listedeki yeri dikkat çekti.
Global anlamda metropoller bu kez nüfuslarıyla değil, küresel tesirleriyle karşı karşıya geldi. Açıklanan endekste İstanbul’un sıralaması şehirlerin küresel güç dengesi içindeki konumunu bir kez daha ortaya koydu. İşte dünyanın en güçlü 40 şehri
