2026 yılında dünyanın en kalabalık orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Global askeri kuvvet dengelerini ortaya koyan 2026 datalarına göre, personel sayısı açısından dünyanın en büyük ordusu Bangladeş oldu. 204 bin aktif askerin yanı sıra 6,8 milyon yedek ve paramiliter kuvvete malik olan ülke, toplam insan kaynağıyla dikkat çekti. Listede 19. sırada yer alan Türkiye ise 481 bin aktif personel ve 530 bin yedek kuvvetle mühim askeri kapasitesini devam ediyor. Uzmanlar, modern savaşlarda teknolojinin rolü artarken insan gücünün hâlâ hassas bir unsur olmaya devam ettiğine işaret ediyor.